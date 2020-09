"Esta operação traduz-se num aumento de cerca de 16% no número de viagens oferecidas, em horário diurno e aos dias de semana, dado que as linhas 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208 e 305 contarão, no seu conjunto, com 160 viagens adicionais por dia", revelou a STCP num comunicado enviado às redações.

Este complemento da oferta surge enquadrado nas medidas de prevenção da pandemia covid-19 implementadas pela operadora e em resposta ao pedido da Câmara do Porto a um reforço transitório da oferta para os próximos meses, financiado na totalidade pelo município, sublinhou a empresa.

A STCP assumiu estar a desenvolver "todos os esforços" para que, ainda em outubro, seja possível aumentar a oferta em linhas que servem também os restantes concelhos onde a empresa opera: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

De acordo com a empresa, há limitação dos recursos disponíveis para aumentar a oferta, por isso, para responder a esta "necessidade urgente" de aumento de viagens em algumas linhas está a avaliar outras soluções.

Em estudo estão a subcontratação de operação de linhas ou pelo aluguer e/ou aquisição de autocarros.

De momento, para conseguir operacionalizar os reforços das linhas do Porto, a operadora revelou ter avançado já com a subcontratação da Linha 403 (Boavista [Casa da Música-Campanhã]) à empresa Maia Transportes.

"Os autocarros que irão circular estarão devidamente identificados com a marca STCP e serão operados de acordo com as condições que vigoram em toda a rede da empresa", sublinhou.

A subcontratação, em vigor até 31 de dezembro, apenas abrange os dias úteis, mantendo a STCP apenas a sua frota em operação aos fins de semana e feriados.

"No mesmo enquadramento, prevê-se para a próxima semana a subcontratação da Linha ZC (Estádio do Dragão-Areias), que contará com autocarros minis com uma capacidade de lotação superior à que, atualmente, a STCP tem afeta", frisou.

À semelhança dos seus autocarros, aqueles que forem subcontratados irão, igualmente, ser higienizados e desinfetados diariamente, garantiu.

