Esta reunião é "a prova da nossa capacidade de trabalhar bem em conjunto", afirmou Starmer, indicando que na ordem de trabalhos estavam "questões de interesse mútuo, incluindo a situação na Ucrânia, no Médio Oriente e na Europa".

O encontro representa "uma oportunidade para discutir a relação bilateral, a ligação entre a União Europeia e o Reino Unido e também para falar sobre as grandes situações do momento: a Ucrânia, a crise no Médio Oriente e tudo o que nos liga", vincou Macron.

"Temos muito em comum", acrescentou o Presidente francês.

Quando o encontro foi anunciado, Downing Street disse que os dois líderes iriam também discutir a imigração ilegal e a inteligência artificial.

Os dois líderes deverão também discutir a organização da cimeira franco-britânica que se realizará no Reino Unido em 2025.

A propósito da Ucrânia, a poucos dias do regresso de Donald Trump à Casa Branca, os europeus interrogam-se sobre as condições de futuras negociações de paz entre Moscovo e Kiev, numa altura em que o Presidente eleito prometeu acabar rapidamente com a guerra.

Este encontro ocorre numa altura em que vários dirigentes europeus estão preocupados com as intervenções recorrentes do multimilionário americano Elon Musk na política de vários países europeus, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido.

O Presidente francês acusou na segunda-feira Elon Musk de "intervir diretamente nas eleições", nomeadamente ao manifestar apoio ao partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD).

Starmer, alvo de ataques de Musk a si e ao seu governo, viu-se obrigado a responder no mesmo dia ao empresário dono da rede social X (antigo Twitter), acusando-o de "espalhar mentiras e desinformação" sobre um caso de exploração sexual de menores no Reino Unido por imigrantes.

Desde que os trabalhistas tomaram posse em Downing Street, em julho, o Presidente francês e o Primeiro-Ministro britânico encontraram-se em várias ocasiões, incluindo na cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), realizada no Reino Unido este verão.

Keir Starmer participou também nas comemorações do Armistício de 1918 em Paris, a 11 de novembro.

BM // PDF

Lusa/fim