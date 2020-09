Francisco Sales, Miguel Xavier, Ricardo Ribeiro, Miguel Amaral & Yuri Reis, Afonso Cabral, Daniel Pereira Cristo, Manuel Linhares, Helder Moutinho, Marco Rodrigues são os artistas convidados para este evento em rede, que conta ainda com a participação dos projetos musicais Retimbar, Lisboa String Trio com Cristina Branco, Birds are Indie, First Breath After Coma e Rua da Lua.

A generalidade dos concertos decorre ao ar livre e ao vivo, à exceção das atuações em Gondomar e Vale de Cambra, municípios que optaram apenas pela transmissão via digital.