Sociedade de Cabotagem oferece ajuda a deslocados em Cabo Delgado

A Sociedade Moçambicana de Cabotagem (SMC), que gere o projeto de revitalização do transporte de carga marítimo, disponibilizou-se para transportar carga e bens que poderão ajudar a deslocados de vítimas de violência armada no norte do país, informa um comunicada oficial.