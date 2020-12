Muitas têm família, mas a falta de condições leva-as a procurar amparo noutros jovens companheiros que, como elas, encontram na rua uma forma de fugir à miséria.

Os Salesianos de Dom Bosco, em parceria com as organizações não governamentais VIS (Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento) e Samusocial, são uma das associações que apoiam estes menores em risco, em articulação com as famílias, procurando dar-lhe um percurso de vida alternativo.