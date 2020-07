O balanço final da operação será feito mais tarde, em comunicado policial.

A ação compreende a realização de 60 buscas domiciliárias num "conjunto vasto" de locais do Grande Porto, nomeadamente os bairros do Viso, Pasteleira e Fonte da Moura, todos na cidade do Porto, e Vila D'Este, no vizinho concelho de Vila Nova de Gaia.

Falando telefonicamente à agência Lusa a partir do Bairro do Viso, o comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, comissário Rui Mendes, disse que a polícia já apreendeu "quantidades substanciais" de estupefacientes, dinheiro e várias armas de fogo".

A PSP refere que esta operação visa "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto".

