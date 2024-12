De acordo com o documento, com dados do período de 2019 a 2023, a que a Lusa teve hoje acesso, Moçambique fechou o ano passado com 2.966 médicos no SNS, contra 2.655 cinco anos antes.

No final de 2023 trabalhavam no SNS moçambicano um total de 407 médicos de nacionalidade estrangeira, neste caso um número que tem recuado anualmente desde 2019, quando eram 457.

Já os enfermeiros que trabalhavam no SNS em 2019 eram 8.150, número que cinco anos depois ascende a 11.255, segundo o mesmo anuário estatístico.

No espaço de cinco anos, o SNS aumentou em quase uma centena os dentistas ao serviço, passando para 360 no final de 2023.

