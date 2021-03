O sismo, que segundo as primeiras informações não causou vítimas, foi precedido por réplicas de 7,4 e 6,9 na mesma região, a 1.000 quilómetros da costa da Nova Zelândia às 08:28 locais (19:28 em Lisboa) e a 19 quilómetros de profundidade, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O centro de alerta de tsunamis no Pacífico alertou acerca de ondas potencialmente perigosas na Nova Zelândia, Guam, Tonga, Samoa, Havai, nas ilhas Cook, Fiji, Wallis e Futuna, entre outros.

A Nova Zelândia ordenou a evacuação de algumas áreas.

Horas antes, as autoridades tinham levantado um alerta de tsunami lançado depois de um terramoto de magnitude 6,9 ao longo da costa leste da Nova Zelândia ter sido também registado hoje (sexta-feira no horário local), igualmente sem notícias de vítimas ou danos materiais.

O país do Pacífico sul assinalou recentemente o 10.º aniversário do sismo de magnitude 6,3 em Christchurch, que matou 185 pessoas nessa cidade do sul do país.

