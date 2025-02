O terramoto ocorreu às 08:48 locais (01:48 horas de Lisboa), segundo a agência noticiosa estatal russa Interfax, citando o Serviço Geofísico Unificado da Academia de Ciências da Rússia.

Numa mensagem no Telegram, o chefe regional Andrei Turchak disse que não havia vítimas, mas foi lançado um "regime de alerta máximo", com eventos públicos cancelados e possíveis problemas no abastecimento de água em áreas próximas ao epicentro onde ocorreu o sismo, que foi sentido nas regiões vizinhas.

Segundo Andrei Turchak, as avaliações preliminares indicam danos menores em algumas áreas, rejeitando as alegações de maior destruição que circulam nas redes sociais.

"Peço aos residentes que confiem nas informações oficialmente confirmadas e que mantenham a calma", escreveu Turchak.

