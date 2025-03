El Alto, Bolívia, 25 mar 2025 (Lusa) -- A Argentina, detentora do título, qualificou-se hoje pela 19.ª vez, e 14.ª consecutiva, para o Mundial de futebol, ao beneficiar do empate caseiro da Bolívia com o Uruguai (0-0), na 14.ª jornada, de 18, da zona sul-americana.