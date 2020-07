O Exército de Israel anunciou sexta-feira que atingiu vários alvos das Forças Armadas da Síria (SAF, na sigla inglesa) no sul do país, em retaliação ao fogo que visava atingir militares israelitas.

O ataque ocorreu antes da meia-noite de sexta-feira e os aviões israelitas lançaram mísseis contra três posições sírias, perto da fronteira com os montes Golã, ocupadas por Israel, de acordo com uma fonte militar citada pela SANA,

A fonte acrescentou que duas pessoas ficaram feridas, embora não tenha especificado se as vítimas são civis ou militares, explicando que o impacto das explosões causou incêndios na vegetação.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos admite a possibilidade de o número de feridos ser mais elevado, referindo quatro vítimas, incluindo dois membros das forças do Governo sírio.

O Exército de Israel alega ter lançado o ataque depois de uma explosão na Síria ter causado danos a um edifício civil e a um veículo, nos montes Golã.

Helicópteros militares israelitas terão atingido postos de observação e sistemas de recolha de informações localizados junto das bases do Exército Sírio, de acordo com a versão israelita.

Os ataques de Telavive são uma resposta ao ataque de Damasco contra os montes Golã, ocupados por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Desde o início do conflito na Síria, em 2011, Israel atacou repetidamente as tropas do Presidente Bashar al-Assad, bem como as milícias xiitas iranianas e libanesas que as apoiam.

A presença das milícias, especialmente as iranianas, é considerada por Israel uma ameaça à sua segurança, embora este tipo de operação militar raramente seja reconhecido oficialmente.

