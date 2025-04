O pré-aviso de greve, "a todo o trabalho, em todos os turnos, em território nacional", nos dias 25 de abril e 01 de maio, com a duração de 24 horas em cada um dos dias, foi divulgado no 'site' oficial do CENA-STE.

O sindicato refere que para os trabalhadores cujo horário de trabalho de inicie antes das 00:00 dos dias de greve, "o pré-aviso produzirá efeitos a partir da hora de início da jornada de trabalho".

A "paralisação total do trabalho" nos dias de greve visa a participação no desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974 e a participação na manifestação nacional do 1.º de Maio, "por aumento de salários e fim da precariedade".

A greve mais recente convocada pelo CENA-STE para todos os trabalhadores do setor foi em 20 de novembro de 2021, dia em que aconteceu uma manifestação nacional da CGTP, em Lisboa.

Na altura, a greve foi convocada de forma a garantir a possibilidade de participação de todos os trabalhadores do setor das Artes de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos na manifestação, convocada pela CGTP pelo aumento geral dos salários, a erradicação da precariedade, a redução do horário de trabalho e em defesa da contratação coletiva.

