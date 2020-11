Num comunicado enviado à agência Lusa, assinado pelo secretário-geral Teixeira Cândido, o SJA afirma estar preocupado com as "insinuações" sobre a sua atuação no caso que envolve jornalistas da Radio Despertar, garantindo estar a acompanhar a situação desde o dia 29 de outubro.

Em causa estão reivindicações de salários em atraso e conflitos laborais.