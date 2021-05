O posicionamento consta numa deliberação aprovada no sábado no VI Congresso do SJA, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

No documento, o SJA manifesta-se preocupado com "a maneira como alguns órgãos de comunicação social públicos e privados têm estado a posicionar-se perante questões políticas, assumindo-se parte, violando deste modo a deontologia profissional bem como a Constituição, que impõe tratamento igual e imparcial".

O Sindicato deplora também os atos de censura que se registam em vários órgãos de comunicação social e recomenda aos jornalistas que "invoquem a cláusula de consciência quando são chamados a cobrir atos que violem a deontologia, reserva última para a credibilidade da profissão".

O SJA decidiu realizar eleições para a renovação de mandatos num período máximo de três meses e não inferior a 45 dias, ato que estava previsto para sábado, mas não se realizou por limitações de tempo devido às restrições resultantes da situação pandémica.

Foi também aprovada a alteração da quota sindical para um por cento do salário dos filiados do SJA e os relatórios de atividade e financeiros da direção cessante, referentes ao exercício de 2015 a 2019.

RCR // ZO

Lusa/fim