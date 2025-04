De acordo com as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, estão encerradas hoje as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, do Hospital Vila Franca de Xira (Lisboa), do Hospital Distrital das Caldas da Rainha (Leiria) e do Hospital Santo André, em Leiria.

Está também encerrada a urgência de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro (Setúbal).

A urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga vai estar referenciada, entre as 08:00 e as 24:00, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24, enquanto a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, entre as 00:00 e as 24:00, recebe apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM.

Segundo a informação do Portal do SNS, atualizada pelos hospitais, também vão estar fechadas no fim de semana as urgências de Pediatria do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, ambos no distrito de Lisboa.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra (Lisboa) esteve hoje referenciada entre as 00:00 e as 08:00, voltando a estar entre as 20:00 e a meia-noite, altura em que volta a receber apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS, consultadas pela Lusa pelas 08:30 de hoje, indicam ainda que cerca de 130 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o dia de hoje, a que se juntam mais de 30 que estarão a funcionar, mas no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

