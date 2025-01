Murkowski, senadora republicana do estado do Alasca, afirmou hoje que o historial do nomeado para o cargo de secretário da Defesa, que envolve o alegado abuso de álcool e acusações de agressão sexual, negadas por Hegseth, o tornam inadequado para o cargo.

"Esses comportamentos contrastam fortemente com os valores e a disciplina esperados dos membros do serviço" militar, escreveu Murkowski na rede social X.

A senadora expressou ainda preocupação face à oposição do veterano e ex-apresentador da Fox News à presença de mulheres nas forças de combate norte-americanas.

"Continuo preocupada com a mensagem que a confirmação de Hegseth envia às mulheres que estão atualmente a servir e às que aspiram a alistar-se", afirmou a republicana.

A confirmação de Pete Hegseth para o cargo de secretário da Defesa será votada hoje no Senado norte-americano, na qual será necessária uma maioria simples de senadores.

A maioria dos republicanos, que detêm a maioria dos 53 assentos na câmara, sinalizou que apoiará o candidato, ainda que possa ser necessário recorrer ao vice-presidente, JD Vance, para desempatar o voto.

Apesar do apoio de Trump a Hegseth, é raro um candidato à administração ser alvo de tantas acusações de irregularidades.

