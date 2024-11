A proposta da Presidência da República foi aprovada em plenário, depois de ter passado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) com parecer favorável do senador Fernando Dueire (MDB-PE).

"O parlamentar destacou os laços históricos, linguísticos, culturais e económicos com Cabo Verde, que chamou de 'país irmão'", lê-se no portal Senado Notícias.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a doação foi aprovada com parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) que "enfatizou a reciprocidade baseada em doação, para o Brasil, de outro imóvel naquele país africano".

O lote fica no setor Embaixadas Norte, zona da capital brasileira.

O novo embaixador do Brasil em Cabo Verde apresentou cartas credenciais este mês e apontou o fortalecimento das relações comerciais e uma aposta na inovação como prioridades da relação bilateral, num momento em que os dois países têm procurado formas de aproximação.

Na altura, defendeu maior diálogo entre empresários para superar desafios logísticos.

"Acho que as relações entre os dois países estão muito aquém do seu potencial", na área comercial, referiu Alexandre Scultori Silva.

Também este mês, os dois países finalizaram as negociações para um novo acordo de convenção no âmbito da proteção social obrigatória, permitindo que trabalhadores de ambos os países "somem os períodos de contribuição efetuados em cada território".

Ambos fazem parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), juntamente com Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

LFO // MLL

Lusa/Fim