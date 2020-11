"Hoje há 23 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 639 casos confirmados de covid-19", diz o Instituto de Administração da Saúde da região (IASaúde) no boletim epidemiológico diário.

No mesmo documento, salienta que destes novos casos, 13 são importados, sendo quatro provenientes do Reino Unido, o mesmo número da Alemanha, três da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da Polónia e outro da República Checa.

Também foram identificados 10 casos de transmissão local, associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados, destaca.

Entre estes estão "seis casos de transmissão local identificados hoje que dizem respeito a crianças com idade até dois anos, que frequentavam dois infantários", um localizado no concelho do Funchal e o outro em Câmara de Lobos, anuncia o instituto.

"Estes estabelecimentos já se encontravam com planos de contingência ativos por identificação de casos ou contacto com casos positivos", assegura a autoridade regional de saúde, adiantando que a situação está a ser acompanhada.

O IASaúde acrescenta existir um outro caso confirmado, um "profissional do Serviço de Saúde da Madeira", estando em curso a "investigação epidemiológica" que determinou "o isolamento profilático de mais quatro profissionais em dois serviços".

O instituto menciona que existem ainda outras 117 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, das quais quatro foram identificadas na operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e outras 113 estão relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.

Na mesma informação, pode ler-se que na Madeira estão identificados "162 casos ativos, dos quais 74 são importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 88 são de transmissão local".

"Relativamente à residência, 57 são não-residentes e 105 são residentes na região", complementa.

A autoridade regional de saúde assegura que estas pessoas infetadas estão em quarentena, estando 36 a cumprir isolamento numa unidade hoteleira, 122 em alojamento próprio e quatro pessoas permanecem internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, no Hospital do Funchal.

Em termos de vigilância ativa de contactos de casos positivos, aponta que "890 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e 10 no Porto Santo".

"No que respeita a vigilância de viajantes, 7.906 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe" realça.

A autoridade regional de saúde sublinha ainda que há a reportar hoje mais três casos de doentes recuperados, totalizando 475 pessoas curadas desde o início da pandemia no arquipélago.

"Até à data, foram registados dois óbitos associados à covid-19 na região", recorda.

O IASaúde também refere que a Linha SRS24 (800 24 24 20) soma "agora 16.819 chamadas, sendo 145 nas últimas 24 horas".

Sobre a realização dos testes de despiste de covid-19, informa que na operação destinada a viajantes montada nos portos e aeroportos do arquipélago, foram realizadas 107.315 colheitas para teste à COVID-19 até às 17:30 de hoje.

No laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foram processadas 167.764, indica.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

AMB // JLS

Lusa/fim