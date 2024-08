Os relatos das agências noticiosas internacionais referem que caças israelitas quebraram a barreira do som sobre Beirute, provocando violentas explosões sónicas que ecoaram pela cidade e fizeram estremecer janelas e portas, poucos minutos antes de um discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrala.

Estes voos acontecem também num momento em que aumentam os receios de uma escalada entre o Irão e os seus aliados, por um lado, e Israel, por outro, tendo como pano de fundo a guerra na Faixa de Gaza.

PL // PDF

Lusa/fim