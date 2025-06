"É por Portugal que sou candidato à Presidência da República", afirmou o antigo secretário-geral do PS na apresentação da sua candidatura a Belém, que decorreu no Centro Cultural de Congressos das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

O candidato indicou que se rege pelos valores da "liberdade, igualdade, solidariedade, respeito pelo outro e seriedade" e que são esses "os pontos cardeais de um percurso que tem uma meta: fazer de Portugal, um país justo e de excelência".

"Venho com vontade de servir Portugal com seriedade, independência e ação. Sou livre, vivo sem amarras", afirmou também.

Antes do discurso, António José Seguro foi introduzido por um ator que encarnou o artista local Rafael Bordallo Pinheiro.

FM//CFF

Lusa/Fim