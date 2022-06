Na segunda-feira passada, um barco russo retirou de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, 2.500 toneladas de aço, que foram transportadas para a região russa de Rostov.

As autoridades ucranianas consideraram estas operações como saques ilegais da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Ainda segundo a agência TASS, as operações no porto de Berdiansk, vizinho de Mariupol e igualmente ocupado pela Rússia, serão restabelecidas dentro de dias.

A agência cita Vladimir Rogov, um elemento da administração instalada por Moscovo nos territórios que ocupa na região de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia.

Esta administração anunciou na quinta-feira que assumiu o controlo das propriedades estatais ucranianas na região.

Segundo afirmou Rogov, citado hoje pela TASS, estão a ser feitos trabalhados de desminagem no porto de Berdiansk desde quinta-feira, o que levará ainda alguns dias.

Quando começar a operar, o porto tem um potencial de rotação de carga de cinco a seis milhões de toneladas e pode ser usado para transbordo de produtos agrícolas, combustível ou minerais, segundo Rogov.

Quanto a Mariupol, é o maior porto do mar interior de Azov e o único com esta localização onde é possível operar com todo o tipo de carga, mesmo durante o inverno.

O controlo da Rússia sobre o Mar de Azov (Kherson, Zaporijia e Donetsk), incluindo o porto de Mariupol, permite a Moscovo construir uma ponte terrestre para ligar o território russo à península da Crimeia, que ocupou e anexou em 2014.

MP (ANP) // CC

Lusa/Fim