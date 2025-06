Em Charlotte, um golo do norueguês Andreas Schjelderup, aos 13 minutos, e três defesas 'enormes' de Trubin selaram o triunfo dos 'encarnados', que somavam três empates e 10 derrotas nos 13 jogos oficiais com os bávaros.

A formação de Bruno Lage acabou o agrupamento com sete pontos, contra seis do Bayern, que já estava apurado após a segunda ronda, enquanto o encontro entre Boca Juniors (um ponto) e Auckland City (zero) ainda não terminou devido ao mau tempo.

O Benfica, que vai defrontar no sábado, pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa), o Chelsea ou o Espérance Tunis, de novo em Charlotte, será o único representante português nos 'oitavos', uma vez que o FC Porto foi terceiro do Grupo A, com dois pontos, saindo da prova como a pior equipa europeia.

