Em Stalowa Wola, na Polónia, as francesas, que conquistaram a prova por cinco vezes, adiantaram-se no marcador com um golo de Ornella Grazinai, logo aos sete minutos, e ampliaram a vantagem por Maeline Mendy (13 minutos), mas Portugal chegou ao empate com tentos de Marta Gago (30), de penálti, e Lara Martins (74).

No prolongamento, Maeline Mendy 'bisou', com um golo aos 92 minutos, mas Portugal voltou a empatar, por intermédio de Diana Costa (105+2), antes de Melinda Mendy (113) assinar, na conversão de uma grande penalidade, o golo decisivo para as gaulesas.

Com este triunfo, a França vai disputar a final com a Espanha, enquanto Portugal, que chegou pela segunda vez à fase final do Europeu, igualou a presença nas meias-finais atingida na estreia em 2012 e conseguiu o apuramento histórico para o Mundial de sub-20, que se realizará igualmente na Polónia, em setembro de 2026.

