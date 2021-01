De acordo com uma análise do Africa Center for Strategic Studies, com sede em Washington, baseada em dados da Universidade Jonhs Hopkins, 28 dos 54 países africanos tem vindo a reportar, desde 01 de outubro, um número crescente de casos de semana para semana.

"Esta tendência resultou numa média de 22 mil novos casos diários em dezembro, eclipsando o pico de 18 mil registados durante a primeira vaga da pandemia em julho", adianta o Africa Center for Strategic Studies.