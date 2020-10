Secretário-geral das Nações Unidas apela para eleições pacíficas na Costa do Marfim

Nações Unidas, Nova Iorque, 20 out 2020 (Lusa)- O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou hoje para que as eleições presidenciais de sábado na Costa do Marfim sejam "conduzidas pacificamente", numa altura em que surgem novos relatos de incidentes no país.