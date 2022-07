O anúncio foi feito pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, e a agência norte-americana Associated Press (AP) escreve que o périplo de Antony Blinken se inscreve nos esforços diplomáticos dos Estados Unidos, face à Rússia e China, numa "batalha pela influência global face às divisões cada vez mais profundas sobre Taiwan e a guerra da Rússia na Ucrânia".

A primeira etapa do périplo, entre os dias 03 e 05, será em Phnom Penh, capital do Camboja, em que Blinken participa no encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros integrado na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, no acrónimo em inglês).

No comunicado de imprensa, Ned Price destaca que Antony Blinken "enfatizará o compromisso dos Estados Unidos com a centralidade da ASEAN e a aplicação bem-sucedida do Plano Estratégico da ASEAN no Indo-Pacífico".

A pandemia de covid-19, a cooperação económica, a luta contra as mudanças climáticas, a crise em Myanmar (antiga Birmânia) e a guerra da Rússia na Ucrânia são outros temas que Blinken vai abordar com os seus homólogos.

Quanto a encontros bilaterais, o comunicado detalha que Blinken tem agendados encontros com o primeiro-ministro cambojano, Hun Sem, e o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Prak Sokhonn, para discutir o apoio dos EUA à ASEAN e "os esforços para fortalecer o relacionamento bilateral com o Camboja".

A AP noticia que os chefes das diplomacias da Rússia, Serguei Lavrov, e da China, Wang Yi, participam igualmente nos encontros ministeriais integrados na cimeira da ASEAN, mas que não se confirma a realização de encontros bilaterais com estes dois governantes.

"Não houve indicação imediata de que Blinken se reuniria separadamente em Phnom Penh com Lavrov ou com Wang. No entanto, Blinken disse na quarta-feira que solicitou um telefonema com Lavrov para discutir a libertação de detidos americanos na Rússia e questões relacionadas com a Ucrânia", noticia a AP.

Lavrov disse hoje que estava disponível para conversar com Blinken, mas que ainda não havia sido combinada a conversa.

Blinken encontrou-se pela última vez com Wang no início deste mês numa reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G-20, em Bali, na Indonésia, mas a presença dos dois no Fórum Regional da ASEAN será a primeira oportunidade de se verem desde que o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, mantiveram um telefonema de mais de duas horas na quinta-feira.

No seguimento do périplo, em Manila, nas Filipinas, em 06 de agosto, Antony Blinken reunir-se-á com o Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. e com o seu homólogo filipino, Enrique Manalo, "para discutir os esforços bilaterais para fortalecer a aliança EUA-Filipinas, inclusive através de maior cooperação em energia, comércio e investimento, avançando os nossos valores democráticos compartilhados e recuperação pandémica", segundo o comunicado do Departamento de Estado.

Em seguida, Blinken viajará para a África do Sul, onde permanecerá de 07 a 09 de agosto, e lançará a Estratégia dos EUA para a África Subsaariana, "que reforça a visão dos EUA de que os países africanos são atores geoestratégicos e parceiros críticos nas questões mais prementes da atualidade, desde a promoção de um sistema internacional aberto e estável, até ao combate aos efeitos da mudanças climáticas, insegurança alimentar e pandemias globais".

Em Pretória, Blinken liderará a delegação dos EUA ao Diálogo Estratégico EUA-África do Sul para reforçar e aprofundar o compromisso com a cooperação bilateral em questões globais, bem como uma ampla gama de prioridades compartilhadas, incluindo saúde, infraestrutura, comércio e investimento e clima.

Em Joanesburgo, o secretário de Estado participará nas comemorações sul-africanas do Dia Nacional da Mulher.

Na República Democrática do Congo, de 09 a 10 de agosto, Blinken manterá encontros com altos funcionários do governo da RDCongo e membros da sociedade civil para debater o "interesse mútuo em garantir eleições livres, inclusivas e justas em 2023, promovendo o respeito pelos direitos humanos e proteger as liberdades fundamentais", assinala o comunicado.

Blinken pretende, nomeadamente, enfatizar o combate à corrupção e manifestar o apoio dos EUA aos esforços regionais africanos para promover a paz no leste da RDCongo e na região dos Grandes Lagos, um processo de que a União Africana confiou ao Presidente angolano, João Lourenço.

A última etapa do périplo será no Ruanda, onde nos dias 10 a 12 de agosto Antony Blinken se reunirá com altos funcionários do governo ruandês e membros da sociedade civil para debater a manutenção da paz na região.

Segundo o comunicado do Departamento de Estado, Blinken pretende concentrar-se no papel que o governo de Ruanda pode desempenhar "na redução das tensões e da violência contínua no leste da RDCongo".

