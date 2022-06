Entre os primeiros 23 artistas confirmados, além de Sara Correia, estão os malianos Ali Bilali Soudan, o norueguês Daniel Herskedal, a brasileira Lia de Itamaracá, o espanhol Israel Fernández, os madagascarenses The Dizzy Brains, a sul africana Pilani Bubu e os indianos Rangamatir Baul, segundo a organização da Womex, num comunicado hoje divulgado.

O programa oficial da feira "é elaborado a partir de um conjunto de propostas que são recebidas de todo o mundo durante um concurso público - aberto a qualquer artista residente em qualquer país do mundo".

Este ano, no total, a organização recebeu "mais de 1.600 conferências, showcases e propostas de filmes".

A 28.ª edição da Womex decorre de 19 a 23 de outubro em Lisboa.

Em março, em conferência de imprensa, foi revelado que a programação envolverá espaços culturais como o Teatro Municipal São Luiz, o Coliseu dos Recreios, o cinema São Jorge, o LAV - Lisboa Ao Vivo e o Capitólio, e que contará com cerca de 3.000 programadores, produtores e jornalistas de todo o mundo.

A edição de 2021 da feira internacional de música decorreu na última semana de outubro, no Porto, durante cinco dias, mobilizando mais de 2.600 profissionais do setor. Contou com atuações de mais de 60 artistas, cerca de 200 stands e representantes de mais de 100 países.

A realização das duas edições da Womex em Portugal conta com o envolvimento das autarquias do Porto e de Lisboa, do Turismo de Portugal e do Ministério da Cultura.

