De acordo com o boletim diário da covid-19, foram registados dois novos casos nas ultimas 24 horas, enquanto no sábado as autoridades sanitárias referem quatro novos casos.

As autoridades não fazem referência sobre quantos testes foram realizados nestes dois dias, sublinhando apenas que o total de doentes dados como recuperados totalizam 933, havendo em isolamento domiciliar 41 pessoas.

Um paciente que estava internado no hospital de campanha teve alta hospitalar, passando a engrossar o número de pessoas em isolamento domiciliar.

Em África, há 51.708 mortos confirmados em mais de 2,1 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 346 óbitos e 15.103 casos, seguindo-se Moçambique (131 mortos e 15.701 casos), Cabo Verde (105 mortos e 10.747 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.146 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 991 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6,3 milhões de casos e 172.833 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.460.018 mortos resultantes de mais de 62,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

