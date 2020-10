Com este três novos casos, elevam-se para 935 o numero de infeções acumuladas, tendo as autoridades sanitárias do país registado a recuperação de 898 pacientes.

De acordo com a mesma fonte, 22 pessoas com diagnóstico positivo encontram-se em isolamento domiciliar e as mortes registadas nos últimos sete meses da doença continuam estacionários desde junho.

Em África, há 40.222 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 5,2 milhões de casos e 154.837 óbitos), depois dos Estados Unidos.

