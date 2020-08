Isabel dos Santos referiu que os três casos positivos resultam de 64 testes realizados entre terça-feira e hoje.

A porta-voz do Ministério da Saúde sublinhou que no hospital de campanha estão internados dois doentes diagnosticados com covid-19, tendo já sido considerados recuperados da doença 795 pacientes.

Um total de 66 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus está em isolamento domiciliário e o número de mortos no país devido à doença mantém-se em 15.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 21.050 mortos confirmados em mais de 976 mil infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.631 casos e 26 mortos), Guiné-Bissau (2.032 casos e 27 mortos), Moçambique (2.079 casos e 15 mortos), Angola (1.344 infetados e 59 mortos) e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de infetados e de mortos (mais de 2,8 milhões de casos e 95.819 óbitos), depois dos Estados Unidos.

