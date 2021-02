Dos 24 casos registados nas últimas 24 horas, 23 foram diagnosticados em São Tomé e um na Região Autónoma do Príncipe.

De acordo com a mesma fonte, 214 pessoas estão infetadas e sob vigilância domiciliar.

Na ilha de São Tomé, estão quatro pessoas internadas no hospital de campanha e outras 190 em isolamento domiciliar, enquanto na ilha do Príncipe está uma pessoa internada no hospital de campanha e 19 em isolamento.

O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe indica que um total de 1.052 pessoas são dadas como recuperadas, sendo que nas últimas 24 horas registou-se a recuperação de dois pacientes em São Tomé e cinco na Região Autónoma do Príncipe.

O país mantém em 17 o número de mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // JH

Lusa/fim