De acordo com Isabel dos Santos, com estes dois novos casos, registados em 53 testes realizados nas últimas 24 horas, eleva-se para 887 o número de pacientes com infeções de covid-19 registados no país.

A porta-voz do Ministério da Saúde referiu ainda que os dois pacientes que estavam internados no hospital de campanha "receberam alta médica", havendo um total de 829 doentes recuperados.