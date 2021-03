Segundo as autoridades são-tomenses, o total de contágios passou para 2.142 e estão registados 1.969 como recuperados.

De acordo com o Boletim Covid-19 de hoje, as 19 novas infeções e as 34 pessoas dadas como recuperadas são todas de São Tomé, onde quatro doentes estão internados no hospital de campanha e 131 em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe continuam em isolamento domiciliário quatro pacientes, sendo que o total de pessoas com covid-19 sob vigilância é de 139.

O total de óbitos continua em 34.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.702.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.762 pessoas dos 817.080 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

