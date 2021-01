De acordo com o Boletim Diário Covid-19, estas novas infeções referem-se ao período de 29 de dezembro a 06 de janeiro.

De acordo com o documento, no hospital de campanha não existem pacientes internados, havendo 21 pessoas infetadas com o novo coronavírus sob vigilância, em isolamento domiciliar.

A mesma fonte indicou também que 987 pacientes são dados como recuperados da doença, mantendo-se o número de óbitos em 17.

As autoridades sanitárias referem que os distritos de Agua Grande, que abrange a capital do país, e Mé Zóchi, o segundo mais populoso, são considerados de "muito alto risco" e "alto risco", respetivamente.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 68.755 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

