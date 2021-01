De acordo com uma nota do ministério, no hospital de campanha não existem pacientes internados, mas o número de pessoas com novo coronavírus sob vigilância, em isolamento domiciliar, aumentou de 21 para 30 também nas últimas 24 horas.

O mesmo documento indicou que 988 pacientes são dados como recuperados da doença, mantendo-se o número de óbitos em 17.