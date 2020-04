"Esses materiais e equipamento chegaram num voo onde intervieram várias organizações designadamente a União Africana, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial da Saúde, que fretou o avião de Adis Abeba para São Tomé", disse Vilfrido Gil, um dos representantes da OMS na capital são-tomense.

Com este voo a partir da capital da Etiópia, esta é a segunda doação da fundação do milionário chinês Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, para apoiar as ações de combate ao novo coronavírus no país, que incluiu também centenas de termómetros para medir a temperatura.

São Tomé e Príncipe tem quatro casos declarados de covid-19, internados no centro de isolamento criado no principal hospital do país, Ayres de Menezes, que o diretor-geral, Pascoal d'Apresentação, afirmou estarem a recuperar sem necessidade de recurso a cuidados intensivos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.423, com 31.933 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os outros países africanos que têm o português como língua oficial, Guiné Equatorial lidera em número de infeções (258) e uma morte, seguido de Cabo Verde (109 e uma morte), Moçambique (76), Guiné-Bissau (74 e uma morte) e Angola tem 26 infetados e dois mortos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

