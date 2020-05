Fonte hospitalar disse à Lusa que a vítima mortal mais recente da covid-19 é um jovem de 23 anos que faleceu no domingo.

De acordo com a diretora dos cuidados de saúde, Feliciana Pontes, no sábado foram realizados 30 testes rápidos, dos quais oito deram positivo, o que eleva para 220 o número de pacientes com infeção do covid-19, sendo que 200 estão em isolamento domiciliar, 10 estão internados e quatro estão recuperados.

Feliciana Ponte diz ainda haver 19 pessoas suspeitas de serem portadoras da doença, e nos próximos dias serão realizados novos testes para definir o seu estado clínico.

O cerco sanitário decretado pelo Governo ao distrito de Água Grande, o mais populoso do país e considerado pelas autoridades sanitárias como sendo o epicentro da doença, terminou hoje, no mesmo dia em que o executivo iniciou a realização de pequenas feiras de vendas de produtos agropecuários nos principais centros urbanos dos diferentes distritos do país.

"Com a realização destas feiras, o Governo pretende evitar a aglomeração de pessoas no único mercado de venda aberto ao público, situado em Bobo Forro", a três quilómetros da capital, explicou o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos.

No sábado, chegou ao país um epidemiologista cuban, enviado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar as autoridades são-tomenses no combate à pandemia da covid-19.

Joaquim Roberto é médico epidemiologista, chegou ao país via Luanda e encontra-se em quarentena por 15 dias.

O médico cubano chega a São Tomé numa altura em vários médicos e enfermeiros também foram afetados pelo novo coronavírus.

De acordo com o ministro da Saúde, entre os médicos afetados pela doença figuram alguns cubanos e o bastonário da Ordem dos Médicos.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.290, com mais de 63 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (761 casos e três mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (439 casos e quatro mortos), Cabo Verde (260 casos e duas mortes), São Tomé e Príncipe (220 casos e seis mortos), Moçambique (103 casos) e Angola (45 infetados e dois mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // JH

Lusa/fim