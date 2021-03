De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclareceu que as três novas infeções foram registadas na ilha do Príncipe, enquanto as recuperações da doença ocorreram na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.177 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, entre os quais 34 óbitos e 2.026 recuperações.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 117 casos ativos, estando cinco em hospital de campanha.

A ilha de São Tomé contabiliza 108 casos, dos quais cinco estão internados e 103 em isolamento domiciliar, enquanto a ilha do Príncipe tem todos os casos (nove) nesta última condição.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O continente africano soma mais de 4,1 milhões de casos de covid-19 e mais de 110.000 mortes, de acordo com os últimos dados divulgados pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças em África (CDC África).

A doença é transmitida por um coronavírus (SARS-CoV-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

