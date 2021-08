Os dois novos casos foram registados na ilha de São Tomé, elevando para 64 o número de pessoas infetadas no país, estando uma internada na unidade de sintomático respiratório do Hospital Central de São Tomé e 63 em isolamento domiciliar.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, São Tomé e Príncipe tem o registo acumulado de 37 óbitos provocados pela doença, 2.480 casos positivos e 2.379 recuperações da doença, desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.323.957 mortes em todo o mundo, entre mais de 204,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

JYAF // LFS

Lusa/Fim