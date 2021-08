De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas, mantendo-se este número nos 37.

O documento esclarece que as novas infeções foram registadas na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.608 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 37 óbitos e 2.428 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 143 pessoas sob vigilância médica, sendo 142 em isolamento domiciliar: 141 na ilha de São Tomé e 1 na ilha do Príncipe, e 1 pessoa encontra-se internada nos serviços sintomáticos respiratório de São Tomé.

Entretanto, cerca de mil pessoas receberam na segunda-feira a primeira dose de vacina, no quadro de mais uma fase de vacinação que decorre no arquipélago, destinada as pessoas da faixa etária dos 30 aos 59 anos.

Nesta fase estão a ser utilizadas as 37 mil doses de vacinas Astrazeneca doadas por Portugal na semana passada.

