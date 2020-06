O anúncio da entrada em funcionamento do laboratório para a realização dos testes ao novo coronavírus acontece no dia em que o Ministério da Saúde anunciou cinco novos casos de covid-19, elevando para 707 infeções acumulas no país.

"A partir de amanhã [quarta-feira] nós começaremos já a nos guiar por um novo algoritmo de intervenção para a realização dos testes sobre o novo coronavírus", disse Edgar Neves.