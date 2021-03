A informação consta hoje do boletim diário da Autoridade de Saúde dos Açores, indicando que foram realizadas nas últimas 24 horas 2.002 análises e que os nove casos são "todos referentes ao concelho de Ponta Delgada".

Por freguesias, Fajã de Cima, Livramento, São Roque, Ajuda da Bretanha, Santa Clara e Relva têm um novo caso cada, e São Pedro regista três.

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que "oito dos novos casos são em contexto de transmissão comunitária e um é referente a um viajante, residente, com análise positiva ao sexto dia".

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença três pessoas, uma das quais no Porto Martins, do concelho da Praia da Vitória, ficando a Terceira "sem casos positivos ativos", e duas em São Miguel, no concelho da Ribeira Grande (uma em Rabo de Peixe e outra na Conceição).

Hoje há mais uma pessoa internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, que tem agora oito doentes com covid-19, adianta o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional.

O número de vigilâncias ativas nos Açores é hoje de 758.

A região tem atualmente 121 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel, sendo 22 no concelho da Lagoa, um no Nordeste, 60 em Ponta Delgada, dois na Povoação, um em Vila Franca do Campo e 35 na Ribeira Grande.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 4.049 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 3.791 pessoas, enquanto 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou em Portugal 16.743 mortos entre os 816.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // ROC

Lusa/fim