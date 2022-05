De acordo com o comunicado diário do CIVISA para ponto da situação da crise sismovulcânica naquela ilha do arquipélago açoriano, desde as 22:00 de quarta-feira e até às 10:00 de hoje, "não foi sentido nenhum sismo" e o mesmo aconteceu entre as 10:00 e as 22:00 de quarta-feira.

Também não houve registo de sismos sentidos desde a manhã de terça-feira.

O último registo de abalos sentidos pela população diz respeito às 07:07 de terça-feira, de acordo com os dados do CIVISA.

Desde a crise sismovulcânica, que se iniciou em 19 de março, foram identificados 266 sismos sentidos pela população na ilha de São Jorge, acrescenta.

O CIVISA refere também que "continua acima do normal" a atividade sísmica que se tem vindo a registar naquela ilha, desde a Ponta dos Rosais até à zona do Norte Pequeno - Silveira.

O sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março, às 21:56.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".

APE // ACG

Lusa/fim