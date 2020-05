"[A Santa Clara SAD] Informa que, em devida articulação com a Liga Portugal, irá realizar os jogos em falta referentes à Liga NOS, na condição de visitado nas instalações da Cidade do Futebol, a qual funcionará como centro de estágio até ao final da presente temporada", avança o clube em nota de imprensa.

Os açorianos justificam a medida com os "tempos excecionais" provocados pela pandemia, a "necessidade de salvaguarda da saúde pública" de todos os cidadãos e a "incerteza quanto à manutenção das quarentenas obrigatórias" em unidades hoteleiras determinada a todos passageiros que chegam aos Açores.

O Santa Clara agradece "toda a disponibilidade, eficiência e solidariedade" da FPF, especificamente a do presidente Fernando Gomes e do CEO Tiago Craveiro, que, segundo os açorianos, "manifestaram total abertura para ajudar" o emblema insular.

Nas últimas 10 jornadas da I Liga, o Santa Clara vai ser anfitrião de embates frente a Sporting de Braga, Portimonense, Marítimo, Desportivo das Aves e Vitória de Guimarães.

"Onde quer que joguemos levaremos sempre o povo açoriano nos nossos corações e a bandeira dos Açores ao peito, por um futebol português mais positivo", assinala o clube.

Nas últimas semanas, tinha sido avançada a possibilidade de os clubes insulares (Santa Clara e Marítimo, da I Liga de futebol) jogarem no continente, de forma a mitigar os potenciais contágios do novo coronavírus.

A possibilidade foi sugerida pelo Santa Clara, com o objetivo de "garantir a saúde dos açorianos", apesar de o presidente dos açorianos, Rui Cordeiro, ter reconhecido à Lusa que a decisão iria provocar uma quebra de receita, "que tanta falta faz", às empresas açorianas que vivem um momento de "aflição".

À Lusa, o clube açoriano disse também pretender um apoio pecuniário da Liga para fazer face às despesas de logística, caso se confirmasse a possibilidade de jogar sempre fora dos Açores.

A I Liga, na qual o Santa Clara está no 10.º lugar, com 30 pontos, tem o seu retorno previsto para 30 e 31 de maio, para se disputar as restantes 10 jornadas.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

