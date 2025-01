A ser ouvida na comissão parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho revelou que "em resultado da ação do Governo, a instituição apresenta um resultado líquido positivo de 27,9 milhões de euros no final de 2024".

De acordo com a ministra, este resultado é consequência da implementação do novo plano de reestruturação, homologado pelo atual Governo e posto em prática pelo novo provedor, Paulo de Sousa, que "já está executado em 37,5 % e sem o qual a instituição teria tido 136 milhões de euros de prejuízo acumulado".

"Mas mais importante do que isto, a nova equipa de gestão nomeada pelo Governo já assegurou que a Santa Casa reforçasse a sua missão assistencial, o que se traduz em resultados concretos", defendeu a ministra.

Maria do Rosário Palma Ramalho deu como exemplo "mais 41 vagas nas respostas de primeira e segunda infância, mais 138 camas de alojamento temporário, mais 71 camas sociais, mais 15 camas de cuidados continuados integrados e a prestação de cuidados de saúde a mais 5.900 utentes sem médico de família".

Segundo a ministra, nestes seis meses de trabalho da nova administração foi já possível abrir "uma série de instituições que estavam simplesmente fechadas, à espera de obras pequenas" ou "retomar a ação social em toda a sua pujança".

"Penso que hoje, seis meses depois de ter entrado o novo provedor, podemos dizer que contribuímos decisivamente para salvar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e isso é um resultado que me conforta", defendeu.

Salientou que a execução do plano de reestruturação previa um resultado liquido de 10,4 milhões de euros para 2024, mas o resultado foi de 27,9 milhões de euros, sem "despedimentos coletivos ou individuais".

