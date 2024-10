Numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dois dias após tomar posse como secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), sucedendo ao norueguês Jens Stoltenberg, Rutte garantiu que a aliança vai continuar a apoiar a Ucrânia.

Rutte, cuja reunião com Zelensky ocorreu quando as sirenes de alarme de eventuais ataques soaram em duas ocasiões, expressou confiança de que poderá trabalhar com quem quer que seja eleito Presidente dos Estados Unidos, o membro mais poderoso da aliança e um dos principais apoiantes de Kiev em termos de ajuda militar, nas eleições agendadas para o próximo mês de novembro.

