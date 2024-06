"Yulia Vladimirova Tymoshenko é procurada ao abrigo de um artigo do Código Penal", lê-se num comunicado publicado na base de dados do Ministério do Interior russo e divulgado pela agência noticiosa russa TASS.

Timoshenko exerceu o cargo de primeira-ministra da Ucrânia de janeiro a setembro de 2005 e, mais tarde, de dezembro de 2007 a março de 2010, durante a presidência de Viktor Yushchenko.

Yulia Vladimirova Tymoshenko ficou conhecida pelo seu papel na "Revolução Laranja" de 2004.

HN // MDR

Lusa/fim