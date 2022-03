"Um grupo de tropas da República Popular de Donetsk libertou a cidade de Volnova", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. "Olginka, Veliko-Anadoy e Zeleny Gay também estão sob controlo", acrescentou.

Konashenkov adiantou que as milícias da República Popular de Donetsk continuam a apertar o cerco a Mariupol.

O porta-voz da milícia de Donetsk, Eduard Basurin, salientou que "a tomada de Volnovaja" foi um importante avanço. "É uma pequena vitória que conduzirá a uma grande: a captura de Mariupol", afirmou.

"O espírito do exército ucraniano será quebrado. Estavam convencidos de que ninguém viria para os ajudar. As pessoas ainda estão nas caves, é necessário fazer uma passagem final, limpar a cidade e depois regressar à vida normal", sublinhou Basurin, citado pela agência de notícias russa TASS.

Três ataques aéreos das forças russas atingiram esta manhã zonas residenciais em Dnipro, onde morreu pelo menos uma pessoa, de acordo com o Serviço de Emergência ucraniano.

As autoridades ucranianas deram ainda conta de ataques aéreos russos contra a cidade de Lutsk, no noroeste do país, muito perto da fronteira com a Polónia.

Este é o primeiro bombardeamento russo a estas cidades.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

JMC // EJ

Lusa/Fim