"O facto é que [estes acordos] são apenas pedaços de papel (...). Estes acordos não são nada, não têm valor legal", afirmou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, citada pelas agências noticiosas russas.

Na quinta-feira, a Ucrânia assinou acordos de segurança com os Estados Unidos e também com o Japão, depois de ter feito o mesmo nos últimos meses com vários outros países ocidentais, incluindo a França e o Reino Unido.

Estes documentos são essencialmente promessas destes países de continuar a fornecer apoio militar e financeiro a longo prazo para contrariar a ofensiva russa.

Segundo Maria Zakharova, o principal objetivo destes documentos é "demonstrar aos cidadãos que permaneceram na Ucrânia [...] que a comunidade mundial ainda parece estar com eles".

"Na realidade, estão a eximir-se legalmente de qualquer responsabilidade pelo futuro da Ucrânia", acrescentou.

Quinta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o acordo de dez anos assinado com os Estados Unidos "abre caminho à integração da Ucrânia na NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]".

O documento deverá também "contribuir para dissuadir e responder a qualquer agressão futura", de acordo com o texto.

