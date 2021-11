O maior número de mortes na Rússia foi registado em Moscovo (95), seguido por São Petersburgo (77) e pela região de Krasnodar (69).

Desde o início da pandemia no país, morreram 261.589 pessoas devido à covid-19, embora as estatísticas oficiais indiquem que o excesso de mortes neste mesmo período no país quase duplica este número.

Por outro lado, 37.156 novos casos de covid-19 foram registados em todo o país nas últimas 24 horas, quase 200 a menos em relação a quinta-feira. A Rússia já apresenta menos de 40.000 infeções diárias há uma semana.

Em Moscovo, o principal foco da pandemia, 3.371 novas infeções foram detetadas nas últimas 24 horas, número inferior aos 4.062 registados no dia anterior. De acordo com a vice-autarca de Moscovo, Anastasia Rakova, a ocupação de camas hospitalares na capital russa caiu 50% devido à melhoria da situação pandémica.

No total, o país acumula 9.257.068 casos do novo coronavírus e é o quinto país do mundo depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido em número de infeções registadas.

Segundo dados oficiais, no país que foi pioneiro em produzir a sua própria vacina contra a covid-19, apenas 57.961.578 cidadãos receberam as duas doses, o que coloca a imunidade de grupo em apenas 49% dos 80% a que as autoridades pretendem chegar.

Por outro lado, a vizinha Ucrânia chegou hoje às 80.231 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia, tendo registado 725 óbitos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde ucraniano.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas ainda 20.050 novas infeções no país, incluindo 1.555 crianças e 331 profissionais de saúde, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registados 3.304.058 casos do novo coronavírus na Ucrânia.

A campanha de vacinação iniciou-se a 24 de fevereiro e 9.448.782 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 no país, que tem uma população de 44 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, 88,2% das pessoas hospitalizadas na semana passada não tinham sido vacinadas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.122.682 mortes em todo o mundo, entre mais de 254,95 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

CSR // PAL

Lusa/Fim